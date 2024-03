Een Toyota Voxy met kenteken PE 76-03 is vanmorgen onbeheerd in een trens aangetroffen aan de Tangibaweg in Suriname.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst keken de agenten of er nog personen in de auto zaten, maar dat bleek niet het geval.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens gehaald en afgevoerd naar berging.

De politie werkt aan de opsporing van de bestuurder.