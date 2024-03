Guillermo Samson noemt minister Somohardjo een grappenmaker zonder schooldiploma

Econoom tevens jurist Guillermo Samson, één van de trekkers van de ‘A Nyun Sranan’ beweging, heeft tijdens een radio-interview uitgehaald richting minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken in Suriname.

Volgens Samson is Somohardjo een grappenmaker die minister is geworden terwijl hij niet eens een fatsoenlijke schooldiploma heeft, fatsoenlijk Nederlands kan praten en niet eens de lagere school heeft afgemaakt.(link naar fragment)

Het stoort Samson dat zo een minister tijdens de viering van Javaans Nieuwjaar vorig jaar juli op het Onafhankelijkheidsplein gedurfd heeft om de artiest Maroef Amatstam te verhinderen om het lied ‘Libi kon tranga now’ helemaal uit te zingen.

Aanleiding voor deze uitspraken zijn de vele blunders die de Surinaamse regering maakt en de manier waarop kritische personen worden aangepakt. Volgens de jurist zal Suriname daarom wel degelijk een tweede Haïti worden indien de huidige regeerders na 25 mei 2025 weer terugkeren in het machtscentrum.

“Zover gaat deze regering. Daarom waarschuw ik mensen om voorzichtig te zijn, want ze staan in de rij om over te nemen. En waarom? Er is 27 tot uitlopend 50 miljard US dollar aan oil & gas straks. Dus vastberadenheid en collectieve actie om te voorkomen dat onze democratische waarden verder worden uitgehold en de stem van het volk in de kiem wordt gesmoord. Want mensen moeten beschermd worden tegen deze politieke repressie. Vandaar dat wij een nieuwe beweging hebben opgericht”, aldus Samson op Radio Tamara.