Vrouw bevallen voor terrein van politiebureau Latour

Voor het terrein van politiebureau Latour in Suriname, is een vrouw dinsdagmiddag 26 maart bevallen van een meisje. Moeder Melissa en haar pasgeboren baby werden per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto).

De redactie verneemt dat de hoogzwangere vrouw rond 16.30u met haar zus van de RGD poli Latour liepen naar het voorterrein van bureau Latour, om een taxi te pakken. Terwijl de oudere zus moeite deed om een taxi te regelen, zag de ressort commandant de zwangere vrouw zitten. Hij gaf de opdracht aan zijn personeel om terstond een ambulance in te schakelen.

Diverse personen verbonden aan het bureau waaronder twee vrouwelijke politieambtenaren alsook een broeder, schoten haar te hulp. Op het voorterrein van het bureau, niet van ver van de openbare weg, is de vrouw uiteindelijk bevallen.

Toen de ambulance ter plaatse arriveerde werd eerste hulp aan de vrouw en haar baby geboden waarna ze werden afgevoerd. Naar verluidt maken moeder en kindje het goed.