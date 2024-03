Man overleden na steekpartij voor café in Nickerie

In het Westen van Suriname is een 48-jarige man op maandag 25 maart 2024 in het ziekenhuis overleden, kort nadat hij was neergestoken voor een café.

Het slachtoffer Seelochan Lalchand (foto) werd in de vroege ochtend neergestoken voor Dream café aan de A.K. Doergasawstraat in Nickerie. De vermoedelijk dader is de 26-jarige Shaquille L. die na de daad op de vlucht sloeg.

De wetsdienaren van het politiebureau Nieuw Nickerie deden na de melding van een steekpartij op eerder aangegeven locatie het adres aan voor onderzoek. De politie constateerde bij aankomst dat Lalchand zich met familie en vrienden in het Café bevond.

Kort voor het incident was hij naar buiten gelopen om te urineren en werd daarbij met een scherp voorwerp gestoken door een man, die na de daad het hazenpad koos richting de Tamadamsonstraat.

Het slachtoffer werd voor de komst van de Surinaamse politie per eigen gelegenheid door familieleden afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC) te Nickerie.

Een bezoeker van het café gaf de politie te kennen dat hij het slachtoffer buiten zag liggen met een steekverwonding toen hij aankwam. Hij ging de verdachte achterna, echter zonder het gewenste resultaat.

De wetsdienaren deden vervolgens het MMC aan en kregen van de dienstdoende arts te horen dat het slachtoffer het leven had gelaten.

Na bekomen informatie werd de 26-jarige verdachte Shaquille L. diezelfde avond op een adres in het district Nickerie opgespoord en aangehouden. Het steekwapen is nog niet achterhaald.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte L.S. door de politie in verzekering gesteld en is het verdere onderzoek in deze zaak overgedragen aan de recherche van Regio West.

Het motief tot deze daad is vooralsnog onbekend, meldt de politie.