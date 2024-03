Oude bekenden van politie door gemengd team aangehouden

Een gemengde eenheid van de politie in Suriname, bestaande uit het Arrestatie Team (AT), het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), Kapitale delicten (KD) en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), heeft maandagavond invallen gepleegd op verschillende adressen.

Tijdens de invallen zijn vier mannen aangehouden en in verband met het onderzoek naar het bureau overgebracht. Tijden de huiszoekingen zijn breekwerktuigen en andere spullen aangetroffen en in beslag genomen.

De mannen J.T.(37), V.T.(33), D.H.(40) en E.B.(40), die allen oude bekenden van de Surinaamse politie zijn, worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij verschillende berovingen.

Twee van de aangehouden verdachten te weten J.T. en V.T., waren in januari 2022 reeds aangehouden door de politie. De mannen waren met twee andere kompanen betrokken bij een woning inbraak. De woning eigenaar schoot daarbij op de inbrekers, waarbij één van de kompanen ter plaatse kwam te overlijden en de broer van J.T en V.T. bij het ziekenhuis dood binnen werd gebracht.

Onderzoek zal moeten uitwijzen wat het aandeel van de verschillende verdachten is bij de diverse strafbare feiten. Het is vooralsnog niet duidelijk of er meerdere aanhoudingen zullen volgen. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.