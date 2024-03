Cubaans koppel op rijbaan doodgereden door man zonder rijbewijs

De bromfietser en zijn duorijder die vanmorgen aan de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname werden doodgereden door een automobilist, zijn beiden van Cubaanse afkomst.

Vernomen wordt dat het gaat om een koppel; de 52-jarige bromfietser Enrique Gousson Cabrera en zijn 53-jarige partner Margarita Bea Martinez (foto).

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat de bromfietser op het moment van de aanrijding niet op het bromfietspad reed, maar op de rijbaan. Daar werden ze geschept door de bestuurder van een mercedes.

De politie van Nieuwe Haven ging ter plaatse voor onderzoek en schakelde een ambulance in. Bij aankomst van het verplegend team bleek dat beide slachtoffers geen tekenen van leven vertoonden. Hun lichamen zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgevoerd naar het mortuarium van Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Bij aankomst van de politie had de autobestuurder zich reeds uit de voeten gemaakt, zonder zijn gegevens achter te laten. De man heeft zich uren later om 09.50 uur met een advocaat aangemeld bij de politie van bureau Nieuwe Haven. Hij is niet in het bezit van een rijbewijs.

De zaak is ter plaatse overgedragen aan Unit Verkeer Paramaribo. Het onderzoek duurt voort.