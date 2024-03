Van Dijk-Silos heeft geen interesse om president te worden: “Ik ben al oud”

De jurist tevens oud-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos heeft geen interesse in het presidentschap van Suriname, indien dat haar in de toekomst wordt gevraagd. “Ik ga dat niet doen. Ik ben al oud”, zei ze in een interview op D-TV.

De gewezen topadvocaat voerde aan dat zij wel voldoet aan de profielschets van een staatshoofd. Zo heeft zij de guts, beschikt zij over het niveau, is zij onbevreesd en is zij bovendien een verbindingsvrouw.

“Ik kan echt met iedereen opschieten wanneer ik wil, maar mensen moeten realistisch zijn. Mensen als ik die zoveel jaren, 40 jaren, ervaring hebben op topniveau moet je gebruiken als resource-mensen. Maar je moet die persoon niet daar zetten. Want ik geloof erin dat het nu de tijd is voor de 35 jarigen naar 55-jarigen om over te nemen. Want als we dat niet doen, hebben we geen continuïteit. Kijk maar naar die oude mensen nu in de leiding. Er komt totaal geen dynamiek”, aldus de oud-minister.

Van Dijk-Silos is momenteel trekker van beweging ‘Passie voor Suriname’, welke in maart vorig jaar werd gelanceerd. De organisatie wil voor de verkiezingen van 2025 ervoor zorgen dat het ’traditioneel stemmen’ met 20 tot 30% afneemt en men heel bewust kiest op wie men hun stem uitbrengt. In het kabinet Bouterse II was zij minister van Justitie en Politie (10 augustus 2015 t/m 21 maart 2017) en daarna ook juridisch adviseur van oud-president Desi Bouterse. Daarnaast heeft zij drie termijnen gediend als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

In november vorig jaar zei ze genezen te zijn van de politiek na haar ‘onrechtvaardig ontslag’ als minister in 2017. Als zij nu een rol moet hebben in de politiek, dan is het geen eerstelijnsrol, maar iets als een deskundig adviseur.