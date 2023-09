VIDEO: Tweede ‘nieuwe’ SLM Boeing 737 vanuit Arizona aangekomen

Vanuit de Verenigde Staten is afgelopen nacht lokale tijd rond 02.20u de tweede Boeing 737-800 van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) op de internationale JAP luchthaven in Suriname geland.

Het gaat om het toestel met registratie PZ-TCX dat acht uur vanuit Arizona gevlogen heeft om vervolgens op Zanderij te landen. Op de luchthaven waren diverse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, waaronder de vicepresident, de minister van TCT en de directeur van de SLM.

Het is het derde toestel dat de SLM dit jaar aan haar bescheiden vloot heeft toegevoegd. Eerder was er al een toestel voor de Mid-Atlantische route geleased, voor de vluchten naar onder andere Nederland.

Het ‘nieuwe’ toestel dat vannacht aankwam is het tweede toestel voor de regionale route. In juli werd hiervoor de lease overeenkomst getekend. Begin dit jaar werd het eerste 737 toestel, de ‘Sabaku’, in gebruik genomen.

De maatschappij beschikt nu over twee vliegtuigen voor de regionale operatie en heeft dus meer flexibiliteit om vluchten uit te voeren, aldus een woordvoerder van het bedrijf in onderstaande live video: