15-jarige jongen steelt voertuig bij auto schoonmaakbedrijf

De politie van het bureau Latour heeft afgelopen maandag een 15-jarige jongen ter zake diefstal van een personenauto aan de Krapestraat opgespoord en aangehouden. Hij nam de auto weg bij een bedrijf dat interieurs van auto’s schoonmaakt, meldt het Korps Politie Suriname.

De eigenaar van het bedrijf verklaarde dat het gestolen voertuig toebehoort aan een klant voor wie hij het interieur moest schoonmaken. Het voertuig stond voor zijn bedrijf geparkeerd en de contactsleutel was in zijn kantoor opgesloten.

Hij verliet in de avond van zondag 24 september omstreeks 21.00 uur zijn woning. Toen de ondernemer de volgende ochtend omstreeks 03.00 uur thuis aankwam, zag hij dat de auto er niet was.

Bij een ingesteld onderzoek door politieambtenaren kwam de jeugdige verdachte N.A. in beeld, waarna hij kort daarna in de boeien werd geslagen. Hij werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is N.A. door de politie in verzekering gesteld. Vanwege zijn jeugdige leeftijd is hij ingesloten in het Jeugd Doorgangshuis Opa Doeli en is het verder onderzoek eveneens overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, meldt de Surinaamse politie.