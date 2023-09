Fietser aangereden en in hulpeloze toestand achtergelaten

Een fietser is vanmorgen aangereden en in hulpeloze toestand achtergelaten aan de Ivejaweg in Suriname.

Het slachtoffer liep een barstwond in zijn gezicht op en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Op basis van de aangetroffen sporen kan geconcludeerd worden dat de fietser van achteren is aangereden.

De sterke arm werkt aan de opsporing en aanhouding van de doorrijder.