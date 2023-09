Verdachten laten vervalst overmakingsbewijs zien en krijgen dure spullen mee

De politie in Suriname heeft deze twee mannen afgelopen donderdag aangehouden en in verzekering gesteld, wegens oplichting. De mannen worden ervan verdacht een iPhone en een Playstation na het tonen van een vervalst overmakingsbewijs, bij een bedrijf te hebben meegenomen.

De twee gingen op dinsdag 8 augustus omstreeks 13.00u langs bij Digital Trendz aan de Commissaris Weythingweg. Ze gaven de medewerkers te kennen dat ze in opdracht van een zekere ‘Mitchel U.’ ter plaatse waren om de dure spullen op te halen.

Ze lieten daarbij een PDF file zien als bewijs van overmaking via internetbanking. Dit zonder achterlating van enige vorm van identificatie. Pas later ontdekte de benadeelde dat de overmaking nimmer heeft plaats gevonden en dat de getoonde PDF file niet van de bank afkomstig was.

De verdachten gingen ter plaatse met een witte pick-up. De man in het blauw gekleed deed zich voor als ‘Amar’ terwijl de man in het wit zich stil hield.

Er werd aangifte gedaan waarna de twee afgelopen donderdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) werden aangehouden. Recherche Regio Midden is belast met het onderzoek. Het duo blijft aangehouden.