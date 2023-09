Gajadien: “Geen indicatie dat ABOP eruit wenst te stappen”

Hoewel de samenwerking tussen de VHP en ABOP al geruime tijd stroef gaat, is er vooralsnog geen indicatie dat de geel-zwarte partij uit de coalitie wenst te treden. De fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, stelt dat het hier gaat om een commitment die vier partijen in 2020 met de Surinaamse samenleving hebben gemaakt. Alleen de NPS heeft tot nu toe laten zien dat zij deze commitment niet heeft kunnen volhouden.

“We hebben wel één partij die de commitment met de samenleving vermoedelijk niet heeft kunnen volhouden. Dus die is eruit gestapt. Ik heb nog geen indicatie dat de ABOP eruit wenst te stappen”, zei Gajadien in een interview op Stanvaste Radio.

De VHP-topper benadrukt dat president Chan Santokhi in de komende periode meer verwacht van alle coalitiepartners, waaronder ook de ministers die door de ABOP zijn voorgedragen. “Als dat niet kan, dan zullen we kijken hoe we na de evaluatie omgaan”, aldus de politicus.

Gajadien reageerde ook op de kritiek vanuit diverse hoeken op het voornemen van de huidige regering om alvast een voorschot te nemen op het grote geld uit de verwachtte olie-inkomsten van 2028. Want dan zal er een nieuwe regering aan het bewind zijn in Suriname.

De VHP-topper benadrukt dat de Surinaamse regering een programma uitvoert waarbij niet meer mag worden uitgegeven dan er wordt verdiend. Wanneer er dan niet wordt gekeken naar voorschotten voor meer inkomsten, zal dat automatisch betekenen dat er minder gedaan zal kunnen worden voor de samenleving.

“Het gaat niet om een volgende regering. De VHP werkt niet voor een verkiezing, maar voor komende generaties”, aldus de politicus.