Opnieuw lijk van vrouw geborgen uit Surinamerivier

Bij deze plek nabij de Sir Winston Churchillweg in Suriname, is vanmorgen het lichaam van een vrouw geborgen uit de Surinamerivier.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het stoffelijk overschot tussen wied en stroken vastzat en reeds in staat van ontbinding verkeerde.

Het lijk is vooralsnog niet geïdentificeerd en is daarom in afwachting op justitieel onderzoek in beslag genomen door de Surinaamse autoriteiten.

Op Eerste Paasdag werd er ook al een lichaam van een vrouw werd ter hoogte van Marina Doerga gelokaliseerd en geborgen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een auto met draaiende motor onbeheerd aangetroffen op de Bosje brug. De auto werd mogelijk bestuurd door een 73-jarige vrouw, die momenteel vermist wordt. Of het in deze twee voornoemde gevallen gaat om deze vrouw is niet duidelijk.