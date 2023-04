Lijk vermiste vrouw (73) geborgen uit Surinamerivier 

De 73-jarige vrouw L.B. wiens auto zaterdagmorgen op de Wijdenboschbrug onbeheerd werd aangetroffen en vermoed werd dat ze van de brug is gesprongen, is vandaag dood gevonden in de Suriname rivier.

Het ontzielde lichaam van de vrouw werd ter hoogte van Marina Doerga gelokaliseerd en geborgen.

De politie schakelde na onderzoek een uitvaartbedrijf in om het lijk af te voeren naar het mortuarium. De familie tast in het duister over het het motief van de zelfdoding.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan familie voor de uitvaart.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00 u).