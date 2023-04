Uit Surinamerivier geborgen lichaam is van 23-jarige Neequacia

Het lichaam dat op eerste Paasdag uit de Suriname rivier werd geborgen, is van de 23-jarige Neequacia Muntslag. De jonge vrouw was sinds donderdag 6 april vermist.

De familie stapte de volgende dag, op vrijdag 7 april naar de politie van Flora waar haar vader aangifte van vermissing deed. Neequacia was donderdag van huis vertrokken met onbekende bestemming.

Vernomen wordt dat er sprake zou zijn van een relatiebreuk en dat ze teneergeslagen was.

Op eerste Paasdag werd het lichaam van een vrouw ter hoogte van Marina Doerga gelokaliseerd en geborgen. In eerste instantie bestond het vermoeden dat het zou gaan om een 73-jarige vrouw die een auto met draaiende motor onbeheerd had achtergelaten op de Bosjebrug. Achteraf bleek het te gaan om Neequacia.

Haar lichaam zal na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie worden afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00 u).