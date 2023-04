Man dood aangetroffen in auto op schoolterrein

Op het schoolterrein van de OS Maretraite aan de Wilhelminastraat in Suriname, is een man maandagavond dood aangetroffen in een auto. Het zou gaan om de wachter van de school.

Nadat de man werd aangetroffen werd een ambulance ingeschakeld. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde constateerde het verplegend personeel dat de man geen teken van leven vertoonde.

Een arts en verschillende onderzoeksteams van de Surinaamse politie zijn op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek. Het zou gaan om een 43-jarige man.

Over de doodsoorzaak is officieel nog niets bekend.