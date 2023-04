Onbeheerde auto op Bosje brug aangetroffen; vrouw vermist

Op de Wijdenboschbrug in Suriname is afgelopen nacht een auto met draaiende motor onbeheerd aangetroffen. De auto werd mogelijk bestuurd door een 73-jarige vrouw, die momenteel vermist wordt.

De Surinaamse politie deed na het aantreffen van de auto onderzoek in het voertuig en trof enkele bescheiden aan. Zou werd het nummerbewijs van de auto, een zilver gelakte Toyota Itz, aangetroffen op naam van een zekere J.F.

De wetsdienaren deden het adres van J.F. aan voor nader onderzoek. Ter plaatse verklaarde de man dat de auto door zijn zus werd bestuurd. Ook het adres van de zus, waar de vrouw alleen woont, werd aangedaan door de politie. Daar werd echter niemand aangetroffen.

Het voertuig is door de politie in beslag genomen. Er is een zoekactie gestart naar de vermiste vrouw.