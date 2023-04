Econoom Winston Ramautarsing: “Die koers gaat nooit meer omlaag”

De echte oorzaak van de enorme stijging van de valutawisselkoers in Suriname ligt volgens econoom Winston Ramautarsing niet bij de cambiohouders en gokhuizen, maar bij de overbesteding van de Surinaamse overheid.

“Natuurlijk dragen de cambiohouders en gokhuizen een klein beetje bij hieraan, maar de echte oorzaak ligt bij de overbesteding bij de overheid. Ik noem concreet: Er is 150 miljoen US dollars geleend bij de IDB en dat geld is gestort bij de Centrale Bank en de bank heeft de tegenwaarde van SRD 4 miljard overgemaakt naar Financiën. Dit ministerie heeft hiermee lonen, subsidies en schulden uitbetaald.

Met die uitgave is meer geld, nieuw geld dat in de samenleving is gebracht. Dat meer geld vindt zijn weg uiteindelijk via burgers en bedrijven naar de supermarkten. Dit vindt dan weer zijn weg naar de importproducten. Dus het doet een beroep op nieuwe dollars en hiermee stuw je de koers omhoog.

In 12 maanden is die koers dan van SRD 21 naar SRD 37 gegaan. Het gaat nooit meer omlaag. Trouwens nergens in de wereld zijn koersen omlaag gegaan. In Guyana is die koers al 40 jaar 1 op 200. Ze hebben olie gevonden en die koers is gebleven op 200”, benadrukte de VES-topper in een radio-interview.

Ramautarsing stelt dat dit het begin van het einde en nog meer ellende is, omdat het al een lijdensweg is om de koers voor een US dollar op SRD 37 te houden. De recent aangekondigde ‘lapmiddelen’ van de president zullen bovendien juist averechts werken vanwege het gebrek aan vertrouwen in de Surinaamse dollar (SRD).

“Het zal veel offers moeten brengen om het op SRD 37 te houden. Men zit de schuld af te wentelen op anderen, zonder aan de kern van het probleem te gaan werken. De kern zit bij de overheid die gudu pa wil spelen en weigert die bittere pil in te nemen. Dan komt het parlement ons nu uitnodigen om met ze te komen praten hoe de koers te beteugelen. Wel, we gaan ze gewoon het boekje geven dat wij gebundeld hebben met alle adviezen van de afgelopen 32 maanden”, aldus de econoom.