Kind speelt met aansteker en steekt bed in brand

Maandagmorgen is een laagbouw stenen woning bijna geheel in vlammen opgegaan aan de Adroestraat in Suriname. Het gaat om een huis waarin acht personen wonen.

Vernomen wordt dat een meisje van 7 jaar bezig was met een aansteker te spelen in de woonkamer op een matras, toen het vlam vatte. De huisgenoten ontdekten de brand op tijd en konden het vuur zelf blussen.

Het matras is volledig afgebrand en de woonkamer heeft hierdoor schroeischade opgelopen. De Surinaamse brandweer was ook ingeschakeld, maar het vuur was voor de komst van de brandweer reeds geblust.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Uitvlugt was ter plaatse voor onderzoek.