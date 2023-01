Ouders Sumanta noemen Manodj B. een duivel na verklaring over zelfverdediging

Manodj B., de moordenaar van Sumanta Bansi, stond maandag 30 januari 2023 terecht tijdens een pro forma zitting voor het gerechtshof van Amsterdam. Hij heeft daarbij toegegeven dat hij de jonge, zwangere vrouw heeft vermoord, maar dat hij handelde uit zelfverdediging.

B. verklaarde dat ze ruzie hadden omdat Sumanta geld zou hebben gestolen en dat Sumanta daarbij een mes pakte, waarna hij het afpakte. In zijn verklaring staat dat hij haar in een reflex heeft gestoken en haar dezelfde nacht heeft begraven. En tevens dat hij alleen heeft gehandeld.

De ouders van Sumanta, die zijn verklaring live konden volgen in Suriname, geloven er niets van. “We geloven totaal niet wat Manodj heeft verklaard. Het zijn leugens, leugens en leugens. Al bijna vijf jaar lang. Dat hij onze dochter nu beschuldigt van een aanval met een mes en diefstal, is verschrikkelijk om te horen. Hij is een duivel en hij heeft het ongeboren kindje de dood mee ingetrokken“, aldus de ouders tegen De Telegraaf.

B. kreeg in juli 2022 vijftien jaar cel bij de rechtbank van Alkmaar. Ondanks zijn ontkenning, was de rechtbank ervan overtuigd dat B. verantwoordelijk was voor de verdwijning en de moord. Zowel B. als het OM gingen tegen dat vonnis in beroep. Vlak na de veroordeling bekende hij.

Hij wil het hoger beroep doorzetten, omdat hij zegt zichzelf te hebben verdedigd en geen intentie had haar te doden. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van voorbedachte rade.