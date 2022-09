VIDEO: Uitvaart Sumanta Bansi in Suriname

Vandaag vindt in Suriname de uitvaart plaats van Sumanta Bansi. Deze is live te volgen via YouTube hieronder:

De stoffelijke resten van Sumanta Bansi zijn maandag 26 september, vanuit Nederland overgevlogen en in de middag aangekomen in Suriname.

Sumanta’s ouders waren afgelopen weekend in Nederland om ervoor te zorgen dat hun dochter weer terug kon naar Suriname. Ze legden zaterdag in Hoorn een krans neer op de plek waar haar resten werden gevonden.

Bekijk de uitvaart hier (2e video is bij crematie):