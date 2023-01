Opbrengst Su Aid 2022 ruim 340.000 SRD

De Su Aid-campagne 2022 heeft ruim 340.000 SRD opgeleverd. De inzamelingsactie begon op zondag 20 november 2022 en heeft geduurd tot en met zondag 18 december 2022. Het geld is bestemd voor het Leger des Heils Suriname en de Stichting Single Mother Project Suriname. Laatstgenoemde organisatie zet zich in om de menstruatie-armoede bij meisjes en vrouwen terug te dringen.

Gedurende de periode van vier weken is honderd Euro, twintig US dollar en 340.873,60 SRD ingezameld.

Het bedrag is opgebouwd uit alle contante donaties, bankovermakingen, de digitale Su Aid-wallet en toegezegde donaties die nog ontvangen moeten worden. Daarnaast heeft de Stichting Single Mother Project Suriname van Guimar een donatie in natura aan maandverband ontvangen met een waarde van vijftienhonderd US Dollar.

Het opgehaalde bedrag wordt gedeeld tussen Leger des Heils en de Stichting Single Mother Project Suriname. Inmiddels het geld, na afstemming met de accountant van Stichting Su Aid, overgedragen aan de twee organisaties.