Ouders Sumanta in Nederland voor afscheidsdienst, nemen haar mee terug naar Suriname

Op de plek waar de stoffelijke resten van Sumanta Bansi op 13 september werden aangetroffen, vond op zaterdagochtend 24 september een emotionele bijeenkomst plaats. De ouders van Sumanta waren gisterochtend vroeg vanuit Suriname aangekomen op Schiphol.

Ze gingen meteen door naar het industrieterrein in Hoorn, waar ze werden verwelkomd door burgemeester voor een kleine, privé bijeenkomst speciaal voor de bestaanden. Precies op de plek waar Sumanta werd gevonden (foto).

In de middag gingen de ouders Marlon en Sharmila door naar Den Haag. Een klein gezelschap van familieleden en dierbaren nam in Rouwcentrum Loosduinen met een Hindoestaanse dienst afscheid van Sumanta.

De ouders gaan maandag meteen weer terug naar Suriname en nemen de stoffelijke resten van hun dochter me. In Suriname zal Sumanta later volgens de Hindoestaanse tradities worden gecremeerd.

De komst van de ouders en het meenemen van Sumanta is mogelijk dankzij een doneeractie die vorige week werd opgezet en waarbij 15.000 euro werd opgehaald.

Bekijk ook de reportage van Hart van Nederland.