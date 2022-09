Doneeractie om Sumanta naar laatste rustplaats in Suriname te brengen

In Nederland is deze week een doneeractie gestart om Sumanta Bansi naar haar laatste rustplaats in Suriname te brengen. Het doel van de actie is om 10.000 euro op te halen om dit mogelijk te maken.

Deze week werden de stoffelijke resten van Sumanta, na een jarenlange, intensieve zoektocht naar haar lichaam, gevonden op een bedrijventerrein in Hoorn en geïdentificeerd door het NFI.

De familie van Sumanta heeft maar één wens en dat is hun dochter thuis brengen in Suriname, waar de familie woont. Geld voor een vlucht en alles daaromheen om dit te kunnen uitvoeren is er niet en daarom wordt de hulp van de gemeenschap gevraagd om een donatie te doen.

De doneeractie om de wens van de nabestaanden uit te laten komen, is gestart door Lisa Veldhuizen, de buurvrouw van Sumanta’s tante in Nederland. Doneren kan hier.