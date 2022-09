Vernielingen aangericht aan pas geplante plantjes op Brasa- en Volksplein

Het blijkt dat vandalen niet van plan zijn het bekende Brasa- en Volksplein in het centrum van het district Nickerie met rust te laten. Na een maand terug nog het meubilair te hebben vernietigd, zijn ontverantwoordelijke burgers nu overgegaan tot het vernielen van de jonge aanplant.

Enkele weken geleden (29 augustus) zijn er met de komst van Indiase parlementsleden in Nickerie enkele schaduwrijke Flamboyantplantjes geplant op het Brasa- en Volksplein. “Jammer dat nu reeds de hele top van deze plantjes is afgebroken door gevoelloze lieden in onze samenleving”, meldt het Burger Informatie Centrum van Nickerie.

Districtscommissaris (dc) van Nickerie, Senrita Gobardhan, doet naar aanleiding hiervan wederom een beroep op de samenleving om dergelijk gedrag achterwege te laten.

Eenieder die informatie heeft omtrent deze vorm van vernielingen wordt verzocht dit door te geven aan de politie of de Bestuursdienst. “Ons geliefd district moeten wij gezamenlijk onderhouden en verder verfraaien”, zegt de burgermoeder.