Manodj B. krijgt 15 jaar cel voor doden van Sumanta Bansi

De rechtbank in Nederland heeft de 42-jarige Manodj B. tot 15 jaar cel veroordeeld voor het doden van Sumanta Bansi. De 22-jarige vrouw uit Suriname, verdween begin 2018 toen ze negen weken in verwachting was. Haar lichaam is ondanks verschillende zoekpogingen nooit gevonden.

B. had een verhouding met Bansi. Ze was voor de tweede keer zwanger van hem. Ze had haar eerste zwangerschap onder druk van de man afgebroken, maar volgens de rechter was ze dat de tweede keer niet van plan. Bansi woonde bij B. en diens echtgenote en vader in huis.

Volgens de rechter is het niet aannemelijk dat ze vrijwillig is vertrokken of zichzelf iets heeft aangedaan, ook omdat haar lichaam nooit is gevonden. De rechtbank vindt het daarom bewezen dat de verdachte geweld heeft gebruikt, waardoor zij is overleden.

Daarna heeft hij haar lichaam weggemaakt om zijn misdrijf en de oorzaak van haar dood te verbergen.