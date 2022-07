Mini Caribbean Expo biedt Surinaamse ondernemers exportpodium

Surinaamse ondernemers hebben in de marge van de 43ste Reguliere Caricom Staatshoofdenvergadering de gelegenheid hun producten te promoten. Dit kan tijdens de tweedaagse Mini Caribbean Expo, die op maandag 4 juli 2022 van start is gegaan in de achtertuin van Royal Torarica. Het ligt in de bedoeling om op deze manier de interesse van de gasten uit de regio te wekken voor zaken doen met kleine, grote en middelgrote ondernemingen in Suriname.

De Surinaamse ondernemers zijn ingenomen met dit initiatief en kijken uit naar mogelijkheden van samenwerking alsook de uitdagingen die deze met zich zullen meebrengen. Tijdens de expo is het Surinaamse bedrijfsleven goed vertegenwoordigd. Een van de deelnemende bedrijven is de NV Consolidated Industries Corporation (CIC). Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van zeep en afwasmiddelen, die niet alleen op de lokale markt terechtkomen, maar ook naar onder meer Jamaica, Guyana en Trinidad geëxporteerd worden. Recentelijk is Belize toegevoegd aan de lijst van landen die van CIC afnemen.

Ook ZuDo Tropical Fruits, een bedrijf gevestigd in het district Saramacca, is aanwezig op de expo. De onderneming, een zuurzakkwekerij, teelt en verwerkt de vrucht tot pulp. Op de expo hebben de buitenlandse gasten de gelegenheid Surinaams zuurzaksap te proeven. Jill Donk van ZuDo Tropical Fruits legt uit dat het bedrijf zich volledig bezighoudt met zuurzak, echter worden thans ook proeven gedaan met tamarinde en markoesa. Een familiewens heeft aan de basis van start van de onderneming gelegen. “We hebben het direct groot geprobeerd”, aldus Donk, die zegt dat gestart is met 2500 bomen. Eenmaal gestart, werden de grote vraag naar en de vele gezondheidsvoordelen van zuurzak al gauw duidelijk. ZuDo Tropical Fruits exporteert momenteel op kleine schaal naar de regio en Europa. Het bedrijf hoopt eind dit jaar gereed te zijn voor de grote export.

In het oog springend op de expo is het chocolade producerend Surinaamse bedrijf TanBunSkrati NV. Een van de buitenlandse gasten herkent de door de onderneming geproduceerde chocoladereep. “I’ve seen this in Barbados”, laat hij zich ontvallen. Directeur Ellen Ligteringen is zichtbaar trots op deze opmerking. Ze legt uit dat de producten “handcrafted” zijn en “from tree to bar”. Chocoladerepen van 72, 80 en 100% zijn het voornaamste product van TanBunSkrati NV. “Geen suikers, geen additieven. Alleen cacaomassa”, laat Ligteringen optekenen. Het bedrijf exporteert naar chocolade speciaalzaken in Nederland en probeert thans de Amerikaanse markt te betreden. Ligteringen ervaart de expo als een podium, niet slechts om haar producten te laten zien, maar bewijzen waartoe de Surinaamse agribusiness in staat is. “Het is een mooie gelegenheid om het land te ontwikkelen”, zegt ze.

Ook ondernemers gespecialiseerd in het vervaardigen van sieraden (crafters) en kleding laten wat van hun producten zien. Griëlda Gojo, met de artiestennaam Toepi, staat er met haar sieraden gemaakt van elementen zoals stenen uit de natuur en noten. De bekende crafter haalt haar inspiratie uit de natuur, waarbij ze naar eigen zeggen noten oftewel pitten een tweede kans geeft, zoals iedereen een tweede kans verdient. Net als Gojo is ook Georgine Breeveld met handgemaakte kleding aanwezig. In dit geval angisa’s en koto’s, waarvan zij recentelijk een kledinglijn heeft gelanceerd. Zij hoopt dat jongeren deze traditie voortzetten. Koto’s als Bigi Koto en Broko Bere ontbreken niet in haar collectie op de expo. Breeveld legt in bijzijn van de gasten fijntjes de betekenissen van de hoofddoeken uit; van Let Them Talk, Volg Mij, Wacht me op de hoek, Pauw Tere tot Bos’ mi es’ esi mi na sma sani.