Man dood nadat voertuig ondersteboven in water terechtkomt

Bij een verkeersongeval vanmorgen in Suriname is een man om het leven gekomen. Dit gebeurde nadat het voertuig dat hij bestuurde ondersteboven in het kanaal terechtkwam.

Het ongeval gebeurde aan de Adronweg in het district Nickerie. Het voertuig is vermoedelijk door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en op z’n kop in het water terecht gekomen (foto).

Volgens de eerste informatie gaat het om een chauffeur van een vervoersbedrijf uit Paramaribo, de 40-jarige R.L. Hij zou twee passagiers afgezet hebben te Southdrain en keerde terug naar Paramaribo toen het noodlottig ongeval plaatsvond.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het lichaam van de man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.