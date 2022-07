Hoogbejaarde man (84) tijdens uitstappen lijnbus bestolen

Een 84-jarige man in Suriname is maandag op klaarlichte dag, tijdens het uitstappen uit een lijnbus bestolen van 150 euro.

Tijdens het uitstappen bij een halte op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmonstraat, haalde de rover het geld uit de broekzak van de hoogbejaarde man en nam daarna de benen.

De politie van Nieuwe Haven werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Uit camerabeelden is te zien hoe de verdachte zich na de daad uit de voeten maakte.

Volgens het slachtoffer was de dader gekleed in een grijze trui en een bruine kniebroek. Hij had een blauwe pet op en witte Adidas slippers aan.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. Van de dader ontbreekt nog elk spoor. Het onderzoek van de Surinaamse politie duurt voort.