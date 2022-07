Inbreker beroofd van televisie die hij net had gestolen

De 33-jarige Regillio P. is vorige maand, kort na het inbreken in een woning te Zorg en Hoop in Suriname, beroofd van een televisie toestel dat hij uit de woning had weggenomen.

Terwijl hij met het 32 inch televisie toestel op straat liep, werd hij op zij beurt beroofd door de 35-jarige Ernesto G., die samen met zijn 30-jarige vriendin Patricia V. was. Zij deed passief mee aan de beroving.

Tijdens de beroving werd Regillio mishandeld, waarbij hij om hulp riep. De buren die dit zagen gebeuren schakelden de politie in, die op haar beurt ter plaatse ging. De politie stelde een onderzoek in, echter ontbrak elk spoor van het koppel.

Afgelopen vrijdag 1 juli werd Ernesto door leden van Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) opgespoord en aangehouden. Ook zijn vrouw is door de politie opgepakt. Beiden zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De buitgemaakte televisie is op een perceel achter een onbewoond pand te Zorg en Hoop teruggevonden. Regillio is vanwege gezondheidsredenen met een ernstige waarschuwing heengezonden. Het koppel blijft in voorarrest.