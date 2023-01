Bij roofoverval Javaweg mishandelde medewerker ook overleden

De medewerker van de op 7 januari jongstleden doodgeschoten ondernemer John Vasilda, de 44-jarige Sandro Kisoenkoemar (foto), is onlangs in het ziekenhuis komen te overlijden als gevolg van de opgelopen verwondingen.

Tijdens de roofoverval bij de winkel werd de doofstomme Sandro ernstig mishandeld door de verdachte Dean L. en in bewusteloze toestand aangetroffen. Hij liep verwondingen op in het gelaat en werd in kritieke toestand naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo afgevoerd, waar hij bijna een week later kwam te overlijden.

De zus van Sandro gaf aan de redactie te kennen dat zij via sociale media moest vernemen dat haar broertje ook slachtoffer was geworden van de roofoverval. Over het overlijden van haar broertje die inmiddels gecremeerd is, heeft de politie ook niets laten weten.

Na de roofoverval werd de verdachte Dean L., tevens buurman van de ondernemer, bij zijn woning opgespoord door de politie. Toen hij dit door had heeft hij getracht zelfmoord te plegen door zich met een jachtgeweer te schieten.

Dean L. ligt nog ter verpleging in het ziekenhuis. Over zijn motief is er nog geen duidelijkheid. Het onderzoek is in volle gang.