Verdachte moord ondernemer Vasilda aangehouden; probeerde zichzelf dood te schieten

In de zaak van de doodgeschoten ondernemer John Vasilda, is de 46-jarige Dean L. zondagochtend tegen half vijf aangehouden door een gemengde éénheid van de Surinaamse politie.

Dean die enkele huizen verder in de Javaweg woont, probeerde zich bij zijn aanhouding van het leven te beroven door zich met een jachtgeweer in de borststreek te schieten.

De verdachte kwam in beeld nadat beelden werden geanalyseerd door de politie. Hij werd positief herkend waarna de politie naar zijn woonadres ging om hem aan te houden.

De moordverdachte ging zaterdagavond naar het adres waar de supermarkt is gevestigd. Hij begon de doofstomme arbeider eerst te mishandelen. John die in de supermarkt was, ging op het geluid af en nam een kijkje aan de achterzijde van de supermarkt.

In de deuropening werd de ondernemer gelijk neergeschoten door Dean. Na de daad pakte de moordverdachte enkele spullen uit de supermarkt en vluchtte weg.

De 64-jarige Vasilda werd zaterdagavond dood aangetroffen achter bij zijn winkel. Hij liep een schotwond op aan zijn rechterborst, onder het sleutelbeen en heeft ter plaatse het leven gelaten.

Dean is per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd en ligt daar onder politie bewaking ter verpleging.