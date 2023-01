64-jarige ondernemer John Vasilda doodgeschoten bij supermarkt

De man die zaterdagavond dood werd aangetroffen achter bij een winkel aan de Javaweg in Suriname, is de 64-jarige ondernemer John Vasilda. Hij was in leven ondermeer eigenaar van Vasilda supermarkt.

Vasilda was achter de winkel bij het magazijn bezig en is levenloos bij de deuropening aangetroffen (foto onder). De ondernemer liep een schotwond op aan zijn rechterborst, onder het sleutelbeen en heeft ter plaatse het leven gelaten.

Een man die voor hem werkt en achter het pand verblijft, is tot bloedens toe mishandeld. Hij is met hoofdletsel naar de Spoedeisende Hulp vervoerd per ambulance.

Over de dader(s) is nog niet veel bekend. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.