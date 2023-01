Militair met pepperspray bespoten en gestoken na woordenwisseling bij kassa supermarkt

Een 39-jarige militair in Suriname, is zaterdagavond in een supermarkt aan de Weg naar Maretraite gestoken door een man. Het slachtoffer liep een diepe steekwond aan zijn linkerarm op

Het latere slachtoffer en de verdachte kregen een woordenwisseling bij de kassa. De verdachte zou voor zijn beurt een fles water bij de kassa hebben neergezet om af te rekenen. De man deed de handeling bewust en haalde peperspray en een mes uit zijn broekzak, in afwachting op de reactie van de militair die ook bij de kassa stond om te betalen.

De verdachte werd door de militair aangesproken op zijn gedrag, waarna de man peperspray in het gezicht van de militair spoot gevolgd door een messteek in de richting van zijn borst. De militair kon zich tijdig verdedigen en hield een steekwond aan zijn arm hieraan over.

Het slachtoffer werd naar de Spoedeisende Hulp verwezen voor verdere medische hulp en schakelde de Surinaamse politie in.

De verdachte is bekend bij het slachtoffer. Het vermoeden bestaat dat het om een oude vete gaat, waarbij de verdachte wraak heeft willen nemen. Aan de aanhouding van de verdachte wordt gewerkt.