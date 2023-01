Man doodgeschoten bij supermarkt Javaweg

Bij deze supermarkt aan de Javaweg in Suriname is zaterdagavond een man doodgeschoten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om de eigenaar van supermarkt Vasilda.

Een getuige vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat een man een schot loste op de winkelier en daarna is weggerend. Vermoedelijk gaat het om een roofoverval.

Een arbeider die met het dodelijk getroffen slachtoffer was werd zwaar mishandeld. De verdachten zijn daarna het bos in gevlucht. De politie is op het moment van schrijven bezig het gebied uit te kammen.

Een ambulance is ingeschakeld om de gewonde man af te voeren. Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn naar de locatie gedirigeerd voor onderzoek.

Later meer.