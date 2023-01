Oplichters beweren dat pandit zieke vrouw kan genezen als ze sieraden geeft

De politie in Suriname heeft drie personen aangehouden, die hun buurvrouw die aan epilepsie lijdt hebben opgelicht en daarbij haar gouden sieraden hebben verduisterd.

Naar zeggen van de aangeefster Amrita H. werd ze op 17 september plotseling door een vrouw met een onbekend mobiele telefoonnummer gebeld. Die vertelde haar dat zij de vrouw is van een pandit en haar willen bevrijden van haar ziekte.

Daarvoor moest ze al haar gouden sieraden die zij had gekregen tijdens haar huwelijksvoltrekking, in een plastic zak voor de poort van haar woning plaatsen. Dit omdat zij de pandit niet mocht zien, wanneer hij de sieraden zou ophalen.

Ondanks het haar bevreemde dat de onbekende vrouw haar naam kende, bekend is met haar ziekte en op de hoogte is van de situatie tussen haar en haar schoonfamilie, stemde zij op een bepaald moment toch toe meldt de politie.

Ze plaatste daarna de sieraden zoals afgesproken voor de poort en werd daarna door een vrouw gebeld die haar aangaf dat de sieraden reeds waren opgehaald en deze na rituele wasbeurten op maandag 21 september 2022 weer zou krijgen.

Dit alles hield haar bezig en de volgende dag probeerde ze telefonisch contact te krijgen met de nummers die haar hadden gebeld, wat echter niet het gewenste resultaat opleverde. Ze stelde direct haar man en familie van het gebeuren in kennis en deed op zaterdag 19 september aangifte op het politiebureau Kwatta.

Bij een ingesteld onderzoek door de afdeling digitale recherche, bleken de verdachten haar buren en overburen te zijn. Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft in samenwerking met de Recherche van Regio Midden (RRM) in de avond van donderdag 5 januari Vanita B. gehuwd S. (31) en haar man Manharkoemar S. (43) en de 37-jarige Jayanti S., die ook een aangetrouwd familielid is van de benadeelde, op hun woonadressen in het district Wanica aangehouden.

Dit drietal wordt ervan verdacht op donderdag 17 september 2022 op listige wijze de aangeefster Amrita H. te hebben opgelicht en haar gouden sieraden te hebben verduisterd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn ze achter slot en grendel geplaatst.