Caribbean party met Passion en Gio op zaterdag 28 januari

Op zaterdag 28 januari is Carifesta terug in de Sir Winston Club Rijswijk voor het eerste feestje van 2023! De populaire formatie PASSION is inmiddels ook terug van hun tour naar Suriname en brengen die echte SU vibe die avond mee naar de club in Rijswijk!

Omdat het een speciale editie is hebben wij ook een special guest en dat is niemand minder dan GIO.En daar blijft het niet bij want tussendoor zorgen DJ’s GILLY GONZALES, SHANN en MEO MANIA voor de lekkerste hits!

Je ziet het; we pakken behoorlijk uit op onze eerste feest dit jaar, dus zorg ervoor dat je dit niet mist! SUPER EARLY BIRD tickets zijn tijdelijk slechts 12,50 exclusief fee hier via Eventbrite (normale prijs 20 euro).

Haal je voordelige kaarten vandaag nog want OP=OP. Liever een VIP plekje/tafel? App of bel dan even naar 0626328025

Carifesta Caribbean Party

Zaterdag 28 januari 2023

Tijd: 23.00 – 04.00u

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage: op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food