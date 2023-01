BEP: ‘Overleven geeft hoop ‘

[INGEZONDEN] – Normaliter luidt een gezegde hoop doet leven. Maar aan het begin van nieuwjaar 2023 heerst er in ons mooie land over het algemeen een gevoel van hopeloosheid, uitzichtloosheid en groot wantrouwen. Niettegenstaande de uitgebreide oudejaarsfeesten. Dus moeten we creatief zijn.

Niet langer doet hoop leven maar het (over)leven geeft hoop. Want de meesten van ons leven niet meer maar overleven. Het is de ademhaling, de ademtocht, het nog in leven zijn, dat de hoop vorm kan geven. Alleen hebben de stijgende prijzen van goederen en diensten een domper gezet op de hoeveelheid afgeschoten bombels. Financiële en levenspakketten steun van familie en vrienden uit Nederland, zijn dankbaar ingezet voor owruyari en opoyari feest.

Hoe hopeloos ook, geen enkele Surinamer gelooft dat Surinaamse mensen voor hun straf moeten leven. Ook niet als er offers worden gebracht of moeten worden gebracht. In 2022 zijn dan ook heel veel protesten voor ombuiging van het beleid van de regering gevoerd. De roep ging om eerlijkheid, transparantie, veiligheid en daadkracht. De samenleving vraagt dat de regering de juiste prioriteiten stelt die passen bij een land met een ontwikkelingsachterstand, een kleine bevolking, een rijke natuur en cultuur en ook rijke natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

Er is echter nog veel te weinig kwantiteit en zelfvoorzienende productie en export. Er zijn niet genoeg investeringen in de menselijke hulpbron en de infrastructuur. Er wordt gewoon met 2 of 3 maten gemeten wanneer het gaat om bijstand bij calamiteiten afhankelijk van welke groep burgers waar leeft en werkt. Grondenrechten en de kieswet moeten met voorrang worden behandeld in DNA. De handhaving van de wetten, de controle op naleving, de versterking van onze instituten, er is meer dan genoeg te doen.

Omdat we nog leven, kunnen we hoop hebben. De hoop die energie en kracht geeft om hard te werken. Om onze gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren.

Happy New Year! – BEP Media commissie