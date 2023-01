Man doet zich voor als geldwisselaar en licht vrouw voor 16.800 SRD op

Frans D. (45) is gisteren door de politie in Suriname aangehouden op verdenking van oplichting. De verdachte heeft zich drie maanden terug als geldwisselaar aangeboden bij de aangeefster. Ze gaf hem 16.800 SRD en zou daarvoor 600 USD terugkrijgen.

Van te voren was afgesproken dat Frans die 600 USD dezelfde middag voor de aangeefster zou brengen. Later belde hij de vrouw op en gaf door dat het hem niet meer zou lukken, omdat er iets tussen was gekomen. Ze maakten een afspraak voor de volgende dag.

Zo hield de man haar drie maanden aan het lijntje. Uiteindelijk besloot de aangeefster naar de politie te gaan en aangifte tegen hem te doen, wat ze ook deed.

Op woensdag 25 januari werd Frans aan de Latourweg gesignaleerd, waarna hij door de politie van Latour werd aangehouden.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.