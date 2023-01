Vrouw die man verdenkt van overspel zwaar mishandeld

In Suriname heeft de 55-jarige Roytie H. zijn 27-jarige vrouw zwaar mishandeld, nadat ze zijn telefoon opnam toen een vrouw hem belde. Ze vroeg hem om rekenschap, wat niet in goede aarde viel bij de verdachte.

De man heeft al vijf haar een relatie met de vrouw en samen hebben ze een kind. De vrouw heeft het vermoeden dat de vrouw aan de telefoon een geheime liefdesrelatie met haar man erop na houdt. Toen ze hem hierop aansprak moest ze vuistslagen incasseren.

De verdachte is na de mishandeling van huis vertrokken. Toen hij later terugkwam tuigde hij zijn vrouw wederom, waardoor ze een bartswond ter hoogte van haar linkeroog opliep. Ze schakelde de politie in, die haar met een visum verwees naar een arts.

De arts heeft de barstwond gehecht. Volgens de aangeefster wordt ze vaker door haar man mishandeld.

In het belang van het onderzoek is Roytie na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.