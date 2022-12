Doodgeschoten Chinese onderneemster vandaag gecremeerd

De 53-jarige Yaunlan Chen die bij een roofoverval aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname voor haar winkel werd doodgeschoten is vandaag gecremeerd. Bij de crematie waren slechts zes Chinezen en drie buurtbewoners aanwezig.

Ook de de 31-jarige zoon van de overleden onderneemster was erbij.

Volgens een der buurtbewoners was de vrouw ongeveer drie en half jaar in Suriname. De onderneemster had zich hier gevestigd en wilde niet terug naar haar geboorteland omdat zij Suriname een mooi land vond. De vrouw was sociaal bewogen goed op iedereen, aldus de buurtbewoner.

In belang van het onderzoek zijn zes mannen aangehouden waaronder vier Guyanezen. Van de vier verdachten worden twee in Guyana gezocht wegens verschillende beroving en roofmoord. De verdachten hebben bekend iets met de roofmoord te maken hebben. Ook het gebruikte wapen is achterhaald.

De afdeling kapitale delicten heeft de zaak in onderzoek.