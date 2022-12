Echtpaar op listige wijze opgelicht van 300 euro en 3.000 SRD

Een echtpaar in Suriname is door een voor hen onbekende automobilist opgelicht. De man in kwestie stopte bij het huis van het echtpaar en hield hen voor dat hij dozen en geld van hun dochter uit Nederland kwam afleveren.

De vrouw des huizes gaf de man te kennen dat het vermoedelijk de dochter van haar echtgenoot is, die de dozen zou hebben gestuurd. De man hield de vrouw voor dat de dochter ook 600 euro zou hebben gestuurd.

Hij gaf daarbij aan dat hij twee biljetten van 500 euro, dus 1.000 euro, bij zich had en vroeg aan de aangeefster of ze 400 euro had om hem terug te geven.

De vrouw had slechts 300 euro in huis, waarop de verdachte haar aangaf dat ze de rest ook in SRD mocht geven. Ze overhandigde hem 300 euro en 3.000 SRD om vervolgens 1.000 euro en de dozen in ontvangst te nemen.

Haar echtgenoot liep met de oplichter naar de grijze auto van de verdachte, waarin nog iemand zat. De verdachte nam snel plaats in de auto en ze de twee reden met volle vaart weg. Het echtpaar keek met lede ogen aan hoe de oplichters met het geld ervandoor zijn gegaan.

De politie van Kwatta werd op de hoogte gesteld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.