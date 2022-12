Doodgeschoten 53-jarige Chinese winkelierster hielp iedereen in de buurt

De vrouw die gisteravond werd doodgeschoten bij de ingang van supermarkt Yang aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname, is de 53-jarige Chinese winkelierster Yuanlan Chen. Ze woonde alleen en runde een kleine winkel. Het vermoeden bestaat dat de vrouw slachtoffer is geworden van een gewapende roofoverval.

Rond 20.45u hoorde een buurtbewoner een schot afgaan. Gelijk daarna zag hij twee mannen in een blauwe Toyota Vitz stappen, die met volle vaart wegreed. Daarna zetten alerte buurtbewoners een achtervolging in, echter zonder het gewenste resultaat: ze verloren de auto van de schutter uit het oog.

De politie van het bureau Livorno kreeg via het Command Center een melding van een beroving op eerder vermeld adres en deed de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen bleek dat het slachtoffer in haar winkel was overvallen, waarbij er vermoedelijk tijdens de roofoverval schoten zijn gelost.

Hoogstwaarschijnlijk heeft de vrouw zich verzet bij de beroving, waarbij de schutter gericht op haar heeft geschoten. Het lichaam van de vrouw vertoont een in-uitschot aan haar borst. Vanwege de opgelopen schotwond overleed ze ter plaatse voor de ingang van haar winkeltje. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast.

De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek. Ook de Forensische Opsporing en de afdeling Kapitale Delicten waren ter plekke. Het ontzielde lichaam van de vrouw is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen (foto boven). Aan de aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.

Het is vooralsnog niet bekend wat de daders buit hebben gemaakt meldt de Surinaamse politie. Volgens de buren was de winkel niet overhoop gehaald.Een buurtbewoner vertelde aan onze redactie dat de winkelierster een sociaal bewogen vrouw was en iedereen in de buurt hielp. Ze heeft jaren op het adres gewoond.

Een landgenoot die toevallig langs ging en het geval zag, riep andere landgenoten via WhatsApp om zich daar te verzamelen (foto onder). Ze zullen nadat lichaam vrij is gegeven kijken hoe ze de vrouw zullen begraven.