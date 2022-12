Recherche brengt klaarheid in moordzaak Chinese winkelierster

Met de aanhouding van de 30-jarige taxichauffeur M.R. zondagavond door RBTP is er klaarheid gebracht in de moordzaak van de Chinese winkelierster aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname.

De afdeling Kapitale Delicten, Directoraat Nationale Veiligheid en RBTP hebben in nauwe samenwerking gewerkt om opheldering te brengen zegt woordvoerder Milton Bisschop van de Surinaamse politie.

Het voertuig is eveneens achterhaald en in beslag genomen. Het moordwapen moet nog worden achterhaald. In deze spraakmakende zaak zijn 5 verdachten aangehouden en inverzekering gesteld.

Het onderzoek is nog in volle gang aldus de woordvoerder van de politie.