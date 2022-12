BBS’er die geesteszieke man doodschoot in vrijheid gesteld

Jermain M., de BBS’er die op woensdag 7 december een geesteszieke man die met een houwer op hem afkwam doodschoot, is vandaag op last van de rechter-commissaris (rc) in Suriname in vrijheid gesteld. Zijn advocaat Maureen Nibte bevestigt de invrijheidstelling tegenover Waterkant.Net.

Nibte geeft aan dat de rc na een nader verhoor de onmiddellijke invrijheidstelling van de BBS’er heeft gelast. Nibte had voor haar cliënt na zijn aanhouding een verzoek tot invrijheidstelling op basis van 54a ingediend. Daarin had ze aangegeven dat er sprake was van ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, waarbij Jermain genoodzaakt was zich te beschermen.

“Hij heeft gehandeld uit een zuivere noodweer situatie, nadat hij zeer dreigend genaderd werd door de kennelijk geestesgestoorde man. Hierdoor kwam de BBS’er in een stresssituatie van angst en paniek te verkeren. De man kwam rennend op hem af, ernstig zwaaiend met een houwer. De BBS’er wist dat hij tegenstand moest bieden, anders zou het slachtoffer hem zeker doden.

Dit zeer agressief dreigend gedrag van de geestesgestoorde man naar de BBS’er toe, heeft ervoor gezorgd dat hij onder een zodanige psychische dwang is komen te verkeren dat van hem in redelijkheid niet gevergd kon worden dat hij hiertegen weerstand kon bieden. De jurisprudentie spreekt van een sterke angst die opgewekt is door het slachtoffer, waardoor de dader komt te verkeren in een overmacht situatie”, aldus de advocaat.

Verder gaf ze aan dat haar cliënt een wapendrager is, maar op de eerste plaats ook mens is. “Van hem kan niet verwacht worden dat hij in zeer dreigende situaties binnen een fractie van een seconde gaat nadenken over proportionaliteit en subsidiariteit. De man kwam dreigend op cliënt af zwaaiend met de houwer en hij had niks anders bij zich dan zijn vuurwapen om zich te beschermen. Het latere slachtoffer was mijn cliënt reeds op zeer korte afstand genaderd”, legt Nibte uit.

Op basis van dit aangevoerde verzoeken van de geachte raadsvrouw stelde de rc de verdachte woensdag in vrijheid.