VIDEO: Man kwam met houwer op BBS’er af die hem neerschoot

De man die vandaag werd doodgeschoten voor een supermarkt aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is de 47-jarige Edward K. Op camerabeelden is te zien dat K. gewapend was met een houwer en op een man met een pet afkwam.

De aangevallen man is de 31 jarige J.M., die lid is van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS). Op de beelden (onder) is te zien dat M. zijn wapen heeft getrokken en in de richting van Edward schoot. Deze werd door een kogel in zijn buikstreek geraakt.

Nadat Edward in zijn buikstreek werd geraakt zeeg hij neer en kwam ter plaatse te overlijden. De politie werd gealarmeerd die naar de locatie ging voor onderzoek. De BBS’er werd door de Surinaamse politie naar het politiebureau overgebracht ter voorgeleiding bij een hulpofficier.

Het lichaam van Edward, die geestesziek zou zijn, is ter obductie in beslag genomen. Ook de houwer is door de forensische opsporing in beslag genomen, in verband met het verdere onderzoek.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Filmpje: