Man doodgeschoten voor supermarkt te Lelydorp

Deze man (foto) is vandaag iets voor 12.00u neergeschoten voor een supermarkt te Lelydorp. Toen de ambulance ter plaatse arriveerde bleek dat hij het leven reeds had gelaten.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie werden ingeschakeld voor nader onderzoek. Het slachtoffer is vermoedelijk een geesteszieke man. De schutter is een ambtenaar van de Bijstand en Beveiligingsdienst Suriname (BBS).

Hij verklaarde dat hij in verband met werkzaamheden ter plaatse, toen de man zonder enig aanleiding met een houwer op hem afkwam. Uit zelfverdediging trok de beveiligingsbeambtenaar zijn dienstwapen en schoot gericht op de man.

De BBS’er is door de politie naar het bureau afgevoerd, in belang van het verdere onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal een beslissing worden genomen over zijn aanhouding.

Het onderzoek duurt voort.