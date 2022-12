Brunswijk: ‘Weer maatregelen om valuta koers langzaam naar beneden te krijgen’

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die op dit moment waarneemt als president van Suriname, heeft woensdag 7 december weer de valutakoersen aangehaald. Volgens hem zijn er maatregelen getroffen om de hoge valutakoersen langzaam naar beneden te krijgen.

“Als al deze maatregelen werken zal de koers een dalende trend vertonen”, meldt Brunswijk op zijn Facebookpagina. Hij zei tijdens een persmoment dat de koers niet in één keer naar beneden gaat, maar dat dit langzaam zal gebeuren.

In september dit jaar had Brunswijk ook al gesproken over de koers en aangegeven dat de koers binnen een paar dagen zou moeten dalen. Hij waarschuwde toen dat hij maatregelen zou treffen tegen banken en cambio’s, als de valutakoers niet binnen enkele dagen zouden dalen.

De woorden van Brunswijk hadden geen enkel positief effect op de koers. Ook zijn dreigementen hebben toen niets uitgehaald. In tegendeel: de koers begon juist te stijgen.

Hier het persmoment van waarnemend president Brunswijk: