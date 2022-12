Vrouw kapt nicht omdat ze geleende 400 SRD niet terug kan betalen

Twee nichten kregen woensdagochtend een woordenwisseling met elkaar over het terugbetalen van 400 SRD, die uitmondde in een kappartij. Dit gebeurde rond 06.00u te Santigron in Suriname.

Het slachtoffer T.G. had 400 SRD van de verdachte geleend, die woensdag naar het binnenland zou vertrekken. Ze eiste haar geld, maar het slachtoffer kon haar niet terugbetalen.

Hierover ontstond er ruzie die resulteerde in een kappartij. De verdachte pakte een houwer en bewerkte het slachtoffer daarmee aan haar gelaat. Na de daad verliet de verdachte voor de komst van de politie de plaats.

De politie van Lelydorp is na de melding ter plaatse geweest en trof het slachtoffer aan. Van de kapgrage verdachte ontbrak elk spoor. T.G. is met een zogeheten visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

Aan de opsporing van de verdachte wordt gewerkt.