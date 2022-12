BBS’er die geesteszieke man doodschoot in verzekering gesteld

De BBS’er Jermain, MD (31) die woensdag de geesteszieke Edward K. (51) doodschoot voor een supermarkt aan de Indira Gandhiweg, is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het dienstwapen van de schutter is hangend het onderzoek in beslag genomen.

Voor het schietincident zou Jermain samen met een andere man naar de supermarkt zijn geweest om drinken te kopen. Naar verluidt zou Edward gewapend met een houwer ook de zaak zijn binnengekomen om iets te kopen.

Jermain en de geesteszieke zouden op een bepaald moment tegen elkaar zijn gebotst waarna de ambtenaar buiten de supermarkt ging.

Toen de geesteszieke uit de zaak kwam liep hij met de houwer in de richting van de BBS’er. Bij die gelegenheid loste de ambtenaar twee schoten in de richting van het slachtoffer die in zijn buikstreek door een kogel werd geraakt.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ambulance werd vervolgens opgeroepen. Bij aankomst constateerde het verplegendpersoneel dat het slachtoffer geen teken van leven meer vertoonde.

Een arts stelde de dood officieel vast waarna het ontzielde lichaam ter obductie in beslag is genomen. De politie heeft twee aangetroffen hulzen en de houwer in beslag genomen.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname, die belast is met het verder onderzoek.